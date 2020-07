Coronavirus, per la prima volta da settimane sono aumentati i ricoveri in ospedale (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Presidente della Fondazione Gimbe invita a leggere i dati raccolti nell’ultima settimana sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, ma raccomanda di non fare allarmismo e (neanche) di prendere sotto gamba la situazione. Perché il Coronavirus in Italia non è sparito. A conferma di tutto ciò ci sono i dati di questi ultimi sette giorni che non solo hanno evidenziato un aumento di casi di positività, ma anche un aumento ricoveri Covid di pazienti con sintomi negli ospedali. Un dato in controtendenza rispetto alla curva in calo fin dal mese di aprile. LEGGI ANCHE > Per Sgarbi nessun medico ha mai detto che la mascherina va cambiata: «Questa la porto da un mese» «Nell’ultima settimana – ha dichiarato Nino Cartabellotta spiegando i dati raccolti ... Leggi su giornalettismo

