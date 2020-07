Corinaldo, oggi la sentenza sulla strage in discoteca per la «banda dello spray» (Di giovedì 30 luglio 2020) È passato poco più di un anno e sette mesi dalla tragedia di Corinaldo. La discoteca «Lanterna Azzurra», in quel 7 e 9 dicembre 2018, ha visto morire nella calca cinque minorenni e una madre 39enne. oggi ad Ancona si attende il primo verdetto. La sentenza in abbreviato del gup Paola Moscaroli si esprimerà sulla cosiddetta «banda dello spray», accusata di aver spruzzato una sostanza urticante nel locale per creare scompiglio e rubare. La «banda dello spray» Sono sei gli imputati, poco più che 20enni, tutti originari della Bassa Modenese. Raffaele Mormone, Ugo Di Puorto, Badr Amouiyah, Andrea Cavallari, Moez Akari e Souhaib ... Leggi su open.online

