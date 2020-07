Come si può credere a un grottesco Lenin e ai suoi due pifferai magici? (Di giovedì 30 luglio 2020) Di fronte ai gravissimi problemi che ha l’Italia investita da una pandemia che, checché ne dicano Salvini e Bocelli, continua a infuriare nel mondo e a serpeggiare nel nostro paese, alla recessione economica, alla durissima dialettica geopolitica in atto, i due schieramenti che si scontrano in Italia presentano alcuni punti deboli che pongono gravissimi problemi per l’oggi e per il futuro.Partiamo dallo schieramento del centro-sinistra che è al governo. In primo luogo la maggioranza di centro-sinistra è attraversata da una dialettica non risolta fra assistenzialismo e l’impegno per la produttività e per l’industria. Ciò si riflette sul fatto che la maggioranza giallo-rossa non è riuscita a liquidare quota 100 e i bonus del passato, a ristrutturare la tematica del reddito di cittadinanza, invece a tutto ciò ha ... Leggi su huffingtonpost

