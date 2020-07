Cagliari e Torino: le ultime sulle panchine (Di venerdì 31 luglio 2020) Fabio Liverani è un profilo che ha il totale gradimento del Cagliari, possiamo confermare. Ma intanto bisogna aspettare che finisca la stagione con il Lecce, domenica contro il Parma si gioca le chance salvezza e non dipende solo dal Lecce. In caso di retrocessione potrebbe essere liberato. Nel frattempo Giulini (che ha speso parole di apprezzamento verso Zenga, dobbiamo aspettare ma le percentuali di conferma non sono alte) ha voluto incontrare Di Francesco ed è stato un summit conoscitivo. Non a caso Di Francesco aveva detto no all’Alaves, vuole restare in Serie A, anche se il suo procuratore attuale (Chiodi) non gli ha certo dato buoni consigli nell’ultimo periodo. Ma Giulini e il diesse Carli apprezzano moltissimo Liverani, quindi non resta che aspettare. Giampaolo è il nome per il Toro, anche per esclusione alla luce degli ... Leggi su alfredopedulla

La Roma vince 3-2 in casa del Torino e sigilla definitivamente il quinto posto in classifica, aggiudicandosi la qualificazione ai gironi di Europa League, in attesa di riprendere l’avventura finale pr ...

Alla vigilia della partita con la Samp, il tecnico rossonero soddisfatto del rendimento del suo Milan: "Anche domani servirà una grande partita" Il pareggio con l'Atalanta, se a livello di prestazione ...

