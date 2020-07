Autopromotec: 'Incentivi anche per aiutare i proprietari in difficoltà a riparare le auto ' (Di giovedì 30 luglio 2020) Incentivi per acquistare una nuova auto? Bene, ma il Governo dovrebbe mettere a disposizione aiuti economici anche per la manutenzione e la riparazione di autovetture che consentirebbero alla grande ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

Autopromotec : RT @Info_Ricambi: Servono incentivi per la manutenzione auto @Autopromotec - Info_Ricambi : Servono incentivi per la manutenzione auto @Autopromotec - ANSA_Motori : Autopromotec , servono incentivi anche per manutenzione e riparazione #ANSAmotori - patriziarutigl1 : RT @ilmessaggeroit: #AUTO, servono #INCENTIVI anche per #MANUTENZIONE e riparazione. Autopromotec: vetture vecchie mettono sicurezz... http… - ilmessaggeroit : #AUTO, servono #INCENTIVI anche per #MANUTENZIONE e riparazione. Autopromotec: vetture vecchie mettono sicurezz... -