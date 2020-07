+28%: l’incremento dei positivi al Coronavirus nelle ultime due settimane (Di giovedì 30 luglio 2020) Fino a qualche tempo fa l’incremento dei casi giornalieri di positivi al Coronavirus SARS-COV-2 era imputato per circa un terzo alla Lombardia. Ma nelle ultime settimane la situazione si è ribaltata. Un po’ perché i numeri della regione sono in calo, un po’ perché sono in crescita quelli degli altri territori. E Il Messaggero oggi spiega che se prendiamo le ultime tre settimane di luglio c’è stato un graduale, non drammatico, ma costante incremento dei casi: Nei sette giorni compresi tra il 9 e il 15 luglio i nuovi infetti erano stati 1.357, tra il 16 e il 22 luglio eravamosalitia 1.525, tra il23 e il29 (ieri) siamo arrivati a 1.744. In due settimane, i nuovi casi sono aumentati del 28 per cento. Con i ... Leggi su nextquotidiano

