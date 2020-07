Ultimi episodi di NCIS su Rai2 il 29 luglio, appuntamento a settembre con la seconda parte della stagione 17 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mercoledì 29 luglio va in onda l'ultimo appuntamento per questa stagione con NCIS su Rai2: la serie è attualmente in replica con la sedicesima stagione e si fermerà per la pausa estiva fino a settembre. Gli episodi in onda il 29 luglio sono il 17° e il 18° della sedicesima stagione, dai titoli Sotto la Superficie e Monna Lisa, già trasmessi lo scorso anno. Nel primo dei due episodi torna in scena come guest star Robert Wagner nei panni di Anthony DiNozzo Senior, padre dell'ex agente speciale dell'NCIS Tony. Ecco le trame degli episodi di NCIS su Rai2 che concludono la messa in ... Leggi su optimagazine

Terza stagione per Star Trek Discovery, con data della premiere ufficializzata nelle ultime ore. L’anteprima è stata annunciata per il 15 ottobre dall’emittente CBS ed è stato anche confermato che la ...

La sinergia tra scienze cognitive e sviluppo tecnologico sta aprendo scenari fino a poco tempo fa impensabili nel campo del controllo e del condizionamento dei comportamenti umani, in particolare di m ...

