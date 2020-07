UFC, torna Khabib: a ottobre contro Gaethje (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il ritorno dell'Aquila, con l'immagine del padre nel cuore. L'annuncio arriva da Dana White, presidente di UFC: a ottobre Khabib Nurmagomedov, il leggendario e imbattuto, 29 vittorie e zero sconfitte, ... Leggi su gazzetta

! Il presidente dell'UFC Dana White annuncia il ritorno del forte fighter daghestano per l'atteso incontro di unificazione del titolo pesi leggeri. Dunque, come previsto, il suo ritorno non avverrà a ...