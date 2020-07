"Tunisia-Lampedusa, trova le differenze". Salvini, il video che svela la "vergogna di un governo complice" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Immagini che suscitano lo sdegno e scatenano la rabbia di Matteo Salvini. Il tema è l'immigrazione, la raffica di sbarchi che ormai da settimane si sta abbattendo sulle coste italiane nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus. Il leader della Lega rilancia un video che mette a confronto quanto accade in Tunisia e a Lampedusa. La sintesi di tutto ciò, Salvini, la scrive a corredo delle immagini: "Pescherecci italiani? Sequestrati dalla Tunisia. Pescherecci tunisini? Sbarcano i clandestini a Lampedusa". Il leader della Lega definisce l'intera situazione con una singola parola: "Vergognoso". E infine punta il dito contro il governo, bollato come "complice". Leggi su liberoquotidiano

"In Tunisia assistiamo a una crisi economica molto grave, senza precedenti. Una crisi che riguarda da vicino anche l'Italia perché ha effetti di ricaduta immediata con flussi eccezionali di sbarchi di ..."Abbiamo un problema di salute pubblica se chi arriva deve stare in quarantena in un Cara e poi scappa. Non è un problema di nazionalità", ha spiegato oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla ...