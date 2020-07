Tradizione, qualità e comunicazione digitale: il mix vincente di San Daniele (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il successo di un’azienda non può prescindere da un’attenta gestione dell’attività digital per incrementare la visibilità del brand e raggiungere ampie fette di pubblico. Un lavoro accurato sui social media unito ad un prodotto di alta qualità rappresenta senza dubbio un’ottima strategia, come appare chiaro dal caso del Prosciutto di San Daniele, marchio storico che ha saputo rinnovarsi e sfruttare al meglio le più attuali logiche di marketing. Per quando riguarda la produzione di questo prestigioso alimento, è tuttora previsto l’impiego di tecniche artigianali, tramandate dai mastri prosciuttai di generazione in generazione in modo da trasmettere tutta la sapienza e la passione nella produzione di un alimento dal sapore ... Leggi su quotidianpost

ivanscalfarotto : Con Gabriella Baldini, abbiamo visitato Ittica Zu Pietro a Bisceglie. Azienda che si occupa di commercio e trasform… - AngeloRiccaboni : RT @primaitaly: ?????? #AgrifoodXRipartire Su??#POI siamo in Puglia con #AngelaLobascio di #Terradiva,azienda bio che ha puntato su unione tra… - QUImadeinItaly : Frantoio Vabro ID ANTICONTRAFFAZIONE N. 1104 La tradizione dell’olio in Toscana L’Olio Extra Vergine di Oliva È… - primaitaly : ?????? #AgrifoodXRipartire Su??#POI siamo in Puglia con #AngelaLobascio di #Terradiva,azienda bio che ha puntato su uni… - RaffaelePizzati : RT @ivanscalfarotto: Con Gabriella Baldini, abbiamo visitato Ittica Zu Pietro a Bisceglie. Azienda che si occupa di commercio e trasformazi… -