Osteria del Tempo Perso – Frosinone (Di giovedì 30 luglio 2020) Osteria del Tempo Perso Piazza San Rocco, 13 – 03034 Frosinone Tel. 0776/638039 Sito Internet: www.OsteriadelTempoPerso.info Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 7/10€, primi 10€, secondi 7/18€, dolci 3/5€ Giorno di chiusura: Lunedì. Aperti solo la sera e la Domenica e i Festivi a pranzo OFFERTAÈ sempre piacevole mangiare in questo ristorante che ha fatto dello “slow food” la sua bandiera. Qui la tradizione ciociara è al centro del menù, con piatti sempre abbondanti e mediamente ben eseguiti, realizzati con ottime materie prime stagionali. Partendo dai semplici antipasti serviti in modo creativo, come il “pane, burro e alici” presentato su un tagliere con pane tostato, alici chiuse nella ... Leggi su secoloditalia

