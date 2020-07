Lo spettacolo live indipendente sta morendo, appello a Franceschini: “Serve una specifica legge” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Sono necessarie, nuove misure che consentano concretamente e nell’immediato la realizzazione di un maggior numero di live, di spettacoli e di progetti educativo-musicali, così come l’emanazione di nuovi bandi per produttori, editori, associazioni, in modo da consentire la ripartenza di festival, tour, tournée, con benefici in favore di autori, attori ed in generale artisti, operatori e docenti del settore didattico-musicale e teatrale”. Così, attraverso un comunicato stringato ma abbastanza eloquente, diverse associazioni facenti parte della cosiddetta ‘filiera musicale, teatrale e dello spettacolo’ in generale (tra le quali gli Stati Generali della Musica indipendente ed Emergente, la Federazione Italiana Artisti, il Forum per l’Educazione Musicale, il Cafim, ed il Tavolo ... Leggi su italiasera

Dardust : RT @SkyTG24: L'anima Pop di DRD parte con DeFuera: 'Pronto a fare 3 live al giorno' - italiaserait : Lo spettacolo live indipendente sta morendo, appello a Franceschini: “Serve una specifica legge” - riddick1979 : Lui che cambia il testo a braccio, e un solo di chitarra finale che uno spettacolo. Una delle più versioni live di… - SkyTG24 : L'anima Pop di DRD parte con DeFuera: 'Pronto a fare 3 live al giorno' - basketissimo : Tanti match da seguire live su Sky e in streaming su NOW TV, con una media di 2 incontri al giorno con il commento… -

Ultime Notizie dalla rete : spettacolo live Lo spettacolo live indipendente sta morendo, appello a Franceschini: “Serve una specifica legge” Italia Sera Nek, al via i concerti 'Solo: chitarra e voce'

ROMA, 29 LUG - Martedì 28 luglio, nell'Anfiteatro Fonte Mazzola a Peccioli (Pi), Nek è tornato a suonare dal vivo con il primo dei suoi speciali appuntamenti live di quest'estate, "Solo: chitarra e vo ...

Battiti Live alle Grotte di Castellana

Castellana Grotte Ba - Il meraviglioso palcoscenico delle Grotte di Castellana (Ba) fra le location scelte per Battiti Live 2020. Il primo appuntamento dello show musicale, andato in onda ieri, domeni ...

ROMA, 29 LUG - Martedì 28 luglio, nell'Anfiteatro Fonte Mazzola a Peccioli (Pi), Nek è tornato a suonare dal vivo con il primo dei suoi speciali appuntamenti live di quest'estate, "Solo: chitarra e vo ...Castellana Grotte Ba - Il meraviglioso palcoscenico delle Grotte di Castellana (Ba) fra le location scelte per Battiti Live 2020. Il primo appuntamento dello show musicale, andato in onda ieri, domeni ...