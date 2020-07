In Spagna è record di contagi dal 2 maggio: oggi oltre mille nuovi casi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Arrivano cattive notizie dalla Spagna, dove a distanza di circa tre mesi ritorna l’incubo Covid-19. oggi mercoledì 29 luglio, nella penisola iberica è stato registrato un nuovo record di contagi dal 2 maggio. oltre 1.000 i nuovi contagi e ben 1.153 in più rispetto alle scorse 24 ore. In Spagna, sono ben 329.721 i casi totali, mentre i decessi risultano essere 28.441. Leggi su sportface

