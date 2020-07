Gli incubi di Salvini aumentano: Open Arms, Zaia e Meloni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma. Le notti di Matteo Salvini sono popolate di fantasmi. Domani, giovedì 30 luglio, i deputati dovranno esprimersi sull’autorizzazione a procedere nei confronti del leader leghista per il caso Open Arms. Salvini rischia il processo per sequestro di persona e per evitarlo avrà bisogno di 160 voti Leggi su ilfoglio

SBerritta : RT @ilfoglio_it: Gli incubi di #Salvini aumentano: Open Arms, Zaia e Meloni. Domani il voto alla Camera sull'autorizzazione a procedere per… - uzupetru : ?? ?? La #meloni gli ha fregato 8mln di elettori È un incubo per (ormai certo) ex capitano che è assediato ovunque,… - patrikscaria62 : Gli incubi di #Salvini aumentano: Open Arms, Zaia e Meloni. Domani il voto alla Camera sull'autorizzazione a proced… - davidallegranti : RT @ilfoglio_it: Gli incubi di #Salvini aumentano: Open Arms, Zaia e Meloni. Domani il voto alla Camera sull'autorizzazione a procedere per… - ilfoglio_it : Gli incubi di #Salvini aumentano: Open Arms, Zaia e Meloni. Domani il voto alla Camera sull'autorizzazione a proced… -

