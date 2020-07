Formula 1, Toto Wolff non abbassa la tensione: “un ritiro a Silverstone potrebbe compromettere tutto” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un inizio di stagione esaltante, con tre vittorie in altrettanti Gran Premi portate a casa da Bottas e Hamilton. La Mercedes però non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia, soprattutto in vista delle prossime due gare in programma sul tracciato di Silverstone, che in passato ha sorriso alle ‘Frecce Nere’. Mark Thompson/Getty ImagesInterrogato sulle sue sensazioni, Toto Wolff ha ammesso: “abbiamo iniziato bene la stagione, risolvendo i problemi che ci hanno preoccupato dopo il primo appuntamento in Austria e riuscendo a vincere tre gare su tre con un buon bottino di punti. Ma i primi tre appuntamenti della stagione hanno anche evidenziato un fattore cruciale, l’importanza dell’affidabilità che è un aspetto particolarmente importante considerando che questa ... Leggi su sportfair

