FORMAZIONI Sampdoria Milan: Ibrahimovic sfida Quagliarella (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Sampdoria Milan Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria-Milan, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/2020. Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Vieira, Jankto; Ramirez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri. Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Sampdoria-Milan, le formazioni ufficiali: tornano Theo e Bennacer: Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-… - GoalItalia : I 22 in campo di #SampdoriaMilan: esordio in porta per Falcone, conferma per Gabbia ?? - cmdotcom : #SampdoriaMilan, le #formazioni ufficiali: #Falcone in porta, rientrano #TheoHernandez e #Bennacer #SerieA… - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Samp-Milan: gioca Rebic, ospiti con una sorpresa - - infoitsport : Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan: Ramirez al fianco di Quagliarella -