Fase 3: Casellati, 'con telelavoro emancipazione femminile non torni indietro di 50 anni' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - C'è il "rischio reale che uno strumento come il telelavoro, diciamolo in italiano, certamente utile nelle fasi più gravi dell'emergenza, possa rivelarsi un falso amico che penalizzi ulteriormente" le donne. "La conseguenza inaccettabile sarebbe relegarle ai margini del mercato del lavoro, facendole così tornare indietro di cinquant'anni nel percorso dell'emancipazione femminile". ​Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della tradizionale cerimonia del Ventaglio. "Bisogna ripartire per la rinascita del nostro Paese -ha aggiunto- dal coraggio delle donne, che hanno sopportato il peso maggiore dell'emergenza tra figli, professione, casa ed anziani. Hanno idealità e concretezza, ... Leggi su iltempo

