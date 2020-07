Era Ginny Weasley in Harry Potter: a 29 anni, splendida modella [FOTO] (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il suo nome è Bonnie Wright, ma per i fan di Harry Potter il suo volto sarà per sempre e indelebilmente collegato a quello di Ginny Weasley. Nella saga, infatti, l’attrice ha interpretato il ruolo della più piccola di casa Weasley, sorellina di Ron e innamoratissima di Harry Potter, con il quale finirà con l’intraprendere una storia d’amore che porterà i due a sposarsi e ad avere dei figli. Dotata di coraggio e di una spiccata dote per il volo della scopa, Ginny viene smistata – come tutti i suoi fratelli – nella casa di Grifondoro. Un trascorso da modella Bonnie Wright aveva soltanto 20 anni quando si ritrovò ad interpretare per l’ultima ... Leggi su velvetgossip

softmvlfoy : @lucifluttuanti nono era draco per ginny e ancora online trovi la trilogia da qualche parte, e herm finisce con harry - lucifluttuanti : @softmvlfoy no aspe poi mi hanno risposto e a quanto pare era ron x ginny?? vomito - ginny_cutty : RT @Masse78: Meteo: “Da domani in arrivo il vero caldo africano” NO PERCHÉ FINO A IERI CAZZO ERA? CALDO FINTO? FACEVA FRESCHINO? USCIVAMO C… - Fredoncehp : La vecchia Ginny era diventata una Serpeverde... - ginny_cutty : Ho appena notato che è 1:05 e io ero rimasta che era mezzanotte e un quarto... BENE #tiziaparty -

Ultime Notizie dalla rete : Era Ginny Il bilancio semestrale di Christie's, Sotheby's e Phillips segna -49% Il Sole 24 ORE