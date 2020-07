Dall’Inghilterra: “L’Everton su Ciro Immobile” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dall’Inghilterra stanno arrivando molte voci di mercato e tra queste ci sarebbe anche quella di un interessamento dell’Everton di Carlo Ancelotti verso Ciro Immobile. Il club inglese aveva già provato ad avvicinarsi al bomber biancoceleste a fine aprile, ma la Lazio aveva risposto con un secco no. Ora dovrebbe esserci il secondo round con l’Everton che è pronto a mettere sul piatto 50 milioni di sterline, circa 55 milioni di euro, per tentare di portarsi a casa l’attaccante della Lazio. Per Lotito, però, il centravanti napoletano sembra essere incedibile e dovrebbe star lavorando sul rinnovo del giocatore fino al 2025. Leggi su sportface

napolista : Dall’Inghilterra: Ancelotti vuole Immobile all’Everton, pronti 50 milioni Il Daily Mail: il tecnico ha chiesto il… - Salvato95551627 : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : - infoitsport : Boga, non solo il Napoli. Dall'Inghilterra: 'L'Everton è su di lui, Ancelotti lo voleva già in passato' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Anche l'Everton di Ancelotti si fionda su Boga -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Inghilterra “L’Everton