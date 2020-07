Comprano biglietti della tramvia con carte rubate e li rivendono: scoperta la truffa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Avevano messo in piedi un sistema di truffe ai danni di Gest e Ataf per acquistare biglietti con carte di credito rubate e rivenderli poi a ignari viaggiatori della tramvia. Ma sono stati bloccati e ... Leggi su lanazione

Sistema in tilt per Manu Chao a Rovereto: centinaia di fan che credevano di aver comprato il biglietto si sono ritrovati con un pugno di mosche. O meglio, con una mail che annuncia un rimborso. Tutto ...Firenze, 29 luglio 2020 - Avevano messo in piedi un sistema di truffe ai danni di Gest e Ataf per acquistare biglietti con carte di credito rubate e rivenderli poi a ignari viaggiatori della tramvia.