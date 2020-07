All’ascolto degli alberi tra montagne sradicate (Di giovedì 30 luglio 2020) Non è chiaro quale sia l’avvenimento che ha sconvolto il piccolo paese sperduto sull’Appennino settentrionale in cui Sandro Campani ha ambientato il suo ultimo romanzo, I passi nel bosco (Einaudi, pp. 248, euro 19,50), ma ora il genere al quale si devono conformare le sei voci narranti assomiglia molto alla deposizione. Perché stanno indubbiamente facendo qualcosa, fosse anche solo fornire la loro testimonianza in merito alla vita che hanno condiviso, dal momento che si tratta chiaramente di aver vissuto comunque … Continua L'articolo All’ascolto degli alberi tra montagne sradicate proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

