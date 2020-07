Una super vittoria per il Sulcis, per la Sardegna e per il MoVimento! (Di martedì 28 luglio 2020) Oggi ho incontrato i lavoratori dell’ex Alcoa nel loro presidio fuori lo stabilimento e ho visitato questo luogo simbolico in cui in questi anni hanno espresso rabbia, disperazione, speranza e testardaggine per rivendicare il loro diritto al lavoro ma più semplicemente ad una vita dignitosa. Non si può capire il Sulcis se non si visitano i suoi luoghi, i suoi siti industriali e i suoi lavoratori. Li ho incontrati oggi, dopo averli visti a pochi giorni dall’inizio della mia esperienza governativa, perché avevo fatto loro una promessa di impegno e non volevo presentarmi senza risultati. E il contratto di fornitura di Energia è un primo mattone per una possibile ripartenza. Al tavolo del Mise, convocato oggi presso lo stabilimento, l’azienda ha iniziato a condividere con tutte le parti coinvolte tempi e modi per la ... Leggi su ilblogdellestelle

acmilan : ? The Great wall of @gigiodonna1 ? Una super serata per un super Gigio! ?? #MilanAtalanta #SempreMilan - LegaSalvini : #RECOVERYFUND, #SALVINI: 'È UNA FREGATURA, È UN SUPER MES' - HuffPostItalia : Matteo Salvini: 'È una fregatura, è un super Mes' - libreriaMedical : NOVITà - CURARE GLI ACUFENI - MPenikas : Una super vittoria per il Sulcis, per la Sardegna e per il MoVimento! -

Ultime Notizie dalla rete : Una super Da Zanche artiglia una super top-5 ad Arezzo su Porsche Gruppo B | Notizie dal cuore delle Alpi Alta Rezia News Coronavirus, nelle ultime 24 ore 181 nuovi contagi

Undici morti. Risalgono da 34 a 53 i casi in Lombardia, mentre calano da 33 a 20 quelli in Emilia Romagna Lieve risalita dei casi in Italia, che in 24 ore passano da 170 a 181, mentre i decessi salgon ...

Fontana: “Trust alle Bahamas? Mia madre era super-fifona, non ha evaso le tasse”. Nel 2015 lo “scudo” e la dichiarazione al fisco (taciuta)

In un'intervista a Repubblica il governatore lombardo sostiene che avere conti esteri "purtroppo" era una cosa "di moda" al tempo dei suoi genitori. Rimanda al mittente le accuse di evasione fiscale, ...

Undici morti. Risalgono da 34 a 53 i casi in Lombardia, mentre calano da 33 a 20 quelli in Emilia Romagna Lieve risalita dei casi in Italia, che in 24 ore passano da 170 a 181, mentre i decessi salgon ...In un'intervista a Repubblica il governatore lombardo sostiene che avere conti esteri "purtroppo" era una cosa "di moda" al tempo dei suoi genitori. Rimanda al mittente le accuse di evasione fiscale, ...