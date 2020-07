Tommaso Zorzi su Francesco Monte e la De Candia, “Due macigni sui cog*oni..” (Di martedì 28 luglio 2020) La storia tra Francesco Monte ed Isabella De Candia sta andando a gonfie vele. A parlare di loro, nelle ultime ore, è stato Tommaso Zorzi. L’uomo, ormai quasi ufficialmente concorrente della prossima edizione del Grande Fratello VIP, ha avuto parole molto forti per la coppia. Il tutto è nato da un commento che alla De Candia non è affatto piaciuto. Il commento ad un video che ritraeva Francesco Monte intento a cantare il suo nuovo singolo “Siamo già domani” non è piaciuto a Isabella De Candia. In poche parole, Tommaso Zorzi aveva ‘criticato’ non poco Monte, alludendo al fatto di essere rimasto letteralmente sotto choc. ... Leggi su kontrokultura

