Regioni, gettoni e bonus trasferte agli eletti durante il lockdown: è polemica (Di martedì 28 luglio 2020) Nelle ultime ore, sta facendo scalpore il caso dei consiglieri regionali toscani che, in tempo di lockdown e con il Consiglio che è stato chiuso per 85 giorni, hanno continuato a percepire le usuali indennità, che comprendono anche il rimborso spese per gli spostamenti dalla propria residenza. Un caso assurto alle cronache nazionali, e che ha fatto indignare parecchi cittadini, provati dalle conseguenze economiche del Covid-19. Il caso della Toscana La cifra che spetta ai consiglieri varia a seconda della distanza coperta dallo spostamento, ma può arrivare fino a 1.600 euro mensili. La denuncia è giunta dalla candidata alla presidenza della Regione del Movimento Cinque Stelle, Irene Galletti: durante l’intero periodo di chiusura del Consiglio, il totale delle indennità pagate sarebbe stato di circa 80mila ... Leggi su quifinanza

Niente rimborsi chilometrici e nemmeno gettoni di presenza. Ma la diaria sì. Quella, i consiglieri regionali delle Marche l’hanno regolarmente incassata anche nel lockdown. E non è roba da poco, perch ...

