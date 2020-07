Paolo Becchi incalza il fronte pro-Mes: "Perché indebitarsi col fondo e non con le nostre banche?" (Di martedì 28 luglio 2020) I Non capita quasi mai che un ministro delle Finanze dica che rimane senza soldi in cassa, come se lo Stato fosse una famiglia o un'azienda a cui nessuno fa più credito e non sa come pagare le bollette. Ma Gualtieri lo ha detto: «Con altri 25 miliardi di deficit il Mes diventa cruciale per evitare problemi alle casse dello Stato» Lo Stato italiano incassa circa 750 miliardi l'anno di tasse, ma grazie al "lockdown" possono essere 100 miliardi in meno, per cui per coprire il deficit deve emettere quest' anno almeno 100 miliardi circa di titoli in più. Gualtieri dice che sono troppi e non vuole emetterne altri, per cui rimaniamo senza soldi in cassa a settembre (se non attingiamo ai 34 miliardi e rotti del Mes). Se Gualtieri questo mese emette altri 34 miliardi di Btp cosa succederebbe di male? Al momento il governo paga di interessi solo 1,1% sui ... Leggi su liberoquotidiano

PartitoCheddar : RT @Axen0s: ma cosa cazzo gli è saltato in mente a #Bocelli di partecipare ad un convegno farsa col capitone, Tarro e Paolo Becchi? ma si è… - PaoloCaminiti1 : Paolo Becchi incalza il fronte pro-Mes: 'Perché indebitarsi col fondo e non con le nostre banche?' - PaoloCaminiti1 : RT @Libero_official: 'Perché indebitarsi col #Mes e non con le nostre banche?': Paolo Becchi, la domanda al fronte pro-fondo salva-Stati h… - VCountry3 : RT @Libero_official: 'Perché indebitarsi col #Mes e non con le nostre banche?': Paolo Becchi, la domanda al fronte pro-fondo salva-Stati h… - Libero_official : 'Perché indebitarsi col #Mes e non con le nostre banche?': Paolo Becchi, la domanda al fronte pro-fondo salva-Stati… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Becchi Giuseppe Conte, Paolo Becchi: "Coronavirus, perché ha negato ai giuristi di vedere i verbali?" LiberoQuotidiano.it Paolo Becchi incalza il fronte pro-Mes: "Perché indebitarsi col fondo e non con le nostre banche?"

I Non capita quasi mai che un ministro delle Finanze dica che rimane senza soldi in cassa, come se lo Stato fosse una famiglia o un'azienda a cui nessuno fa più credito e non sa come pagare le bollett ...

Salvini al convegno dei No-Covid con Bocelli: "Non ho la mascherina e non la metto"

Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto al convegno 'Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti' organizzato da Armando Siri (Lega) e Vittorio Sgarbi cui ha preso parte, tra gli ...

I Non capita quasi mai che un ministro delle Finanze dica che rimane senza soldi in cassa, come se lo Stato fosse una famiglia o un'azienda a cui nessuno fa più credito e non sa come pagare le bollett ...Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto al convegno 'Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti' organizzato da Armando Siri (Lega) e Vittorio Sgarbi cui ha preso parte, tra gli ...