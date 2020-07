Omicidio-suicidio a Portici: accoltella la compagna e si getta dal balcone (Di martedì 28 luglio 2020) Omicidio-suicidio a Portici: un uomo di 65 anni ha accoltellato la compagna al termine di una lite, quindi si è gettato dal balcone di casa. Ieri sera a Portici, comune facente parte della città Metropolitana di Napoli, si è consumata una doppia tragedia. Un accadimento che ha lasciato tutti senza parole e che non poteva … Leggi su viagginews

irpiniatimes1 : Omicidio-suicidio a Portici, uccide la compagna e si lancia dal balcone - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Omicidio-suicidio, uccide la moglie a coltellate e si lancia dal balcone - Pinucci63757977 : Lannutti manco legge quel che cita tipico dei terrapiattisti:il giornalista è morto più di due anni fa,l'autopsia p… - NapoliToday : #Cronaca Omicidio-suicidio, uccide la moglie a coltellate e si lancia dal balcone - wam_the : Portici, accoltella la compagna e poi si butta giù -