Nicola Vivarelli, altro che Gemma Galgani: la decisione che toglie ogni dubbio (Di martedì 28 luglio 2020) Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, che cosa è successo? Dopo la fine della stagione di Uomini e Donne dama e corteggiatore sono andati avanti contro il parere di tutti e sembrava che tra loro le cose procedessero a gonfie vele. Lui, 26 anni, era approdato nel programma di Maria De Filippi per conoscere e frequentare la famosa Gemma. La notevole differenza di età (la dama torinese ha 70 anni, ndr) sembrava non turbarli affatto e durante le ultime puntate infatti entrambi hanno difeso la loro storia con grande vigore. Soprattutto Nicola si era battuto per mettere a tacere ogni pettegolezzo ma finito lo show, dopo qualche settimana in cui i due si sono incontrati senza le telecamere ma sempre sotto l’occhio vigile dei fan si sono perse le loro tracce. ... Leggi su caffeinamagazine

Notiziedi_it : È crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? Sirius svela come vanno le cose con la dama - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: ?????????? se vabè - ItaTvfan : Nicola Vivarelli questa estate diventa casto per Gemma Galgani. Uomini e donne - BlogUomini : Nicola Vivarelli ritrova la sintonia con Gemma Galgani e parla delle sue privazioni per rimanere puro in estate. - ItaTvfan : Nicola Vivarelli ritrova la sintonia con Gemma Galgani e parla delle sue privazioni per rimanere puro in estate. -