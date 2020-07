Nel dl agosto proroga smart working, rinvio scadenze fiscali e nuove regole per la cassa integrazione (Di martedì 28 luglio 2020) Interventi a sostegno del mercato del lavoro, rinvio delle scadenze fiscali e misure «selettive e a sostegno dell’automotive, del turismo e sono allo studio ulteriori misure a sostegno della crescita»: questo il riassunto delle parole del ministro dell’Economia Gualtieri in audizione sul Piano nazionale di riforma (Pnr). Nel decreto di agosto il governo prevede una serie di interventi per aiutare l’economia del paese a risollevarsi mirati soprattutto al sostegno del marcato del lavoro. LEGGI ANCHE >>> Dall’inizio della pandemia mezzo milione di persone hanno perso il lavoro Secondo Gualtieri siamo in ripresa «I più recenti dati economici indicano che la nostra economia ha iniziato la risalita dal minimo di marzo-aprile», ha fatto sapere ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Nel agosto Bonus partita IVA, fondi finiti? Nessun aiuto agli autonomi nel decreto agosto InvestireOggi.it Ryanair, record: raggiunto picco 99% di passeggeri in meno

Così come tante altre compagnie aeree, anche Ryanair ha rilevato gravi perdite di passeggeri tra aprile e giugno a causa del Coronavirus. Ryanair è una delle più grandi compagnie aeree europee. Il cor ...

Offerte vacanze agosto e settembre 2020: Sicilia, Sardegna e Puglia low cost

La prima offerta vacanza riguarda un soggiorno di 7 notti a San Vito Lo Capo in un appartamento 4 stelle vicino al mare e con colazione inclusa nel prezzo. Oltre a ciò è incluso anche il viaggio in na ...

