L'orso M49 è fuggito dallo stesso punto del 2019 (Di martedì 28 luglio 2020) AGI - L'orso M49 è fuggito dallo stesso punto dal quale era uscito la notte del 15 luglio del 2019. è quanto emerso dal sopralluogo effettuato oggi dai ricercatori dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) di Ozzano presso il centro faunistico del Casteller a Trento Sud dal quale due notti fa il plantigrado e' nuovamente fuggito. Secondo la relazione dell'Ispra, l'orso M49, soprannominato 'Papillon' dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ha tentato più volte prima di fuggire dal recinto. L'animale dal peso superiore ai 200 chilogrammi, in occasione della fuga di due giorni fa ha divelto o piegato alcuni dei tondini della rete della recinzione dal diametro ... Leggi su agi

