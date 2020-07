Inter-Napoli, Conte imbriglia Gattuso: 2-0 per i nerazzurri (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn Napoli spento quello che si è visto contro l’Inter, con la testa forse già al Barcellona. Nell’anticipo della 37esima giornata gli azzurri escono sconfitti da San Siro subendo un gol per tempo. La squadra di Conte trova il vantaggio in avvio con D’Ambrosio, a sorpresa in campo dal primo minuto, che sfrutta al meglio l’assistenza di Biraghi depositando alle spalle di Meret. Il Napoli reagisce e prova a prendere le misure, ma la fortuna non gira. Prima un ottimo Handanovic, poi un Intervento provvidenziale di Candreva in copertura su Insigne, non permettono agli azzurri di chiudere il primo tempo con quello che sarebbe stato un gol del pari meritato. Nella ripresa la formazione di Gattuso continua a spingere ma i ... Leggi su anteprima24

