Il sito Istanze Online non funziona oggi 28 luglio: problemi invio domanda supplenze (Di martedì 28 luglio 2020) Purtroppo il sito Istanze Online non funziona oggi 28 luglio e a dire la verità le anomalie relative alla piattaforma perdurano da ore. Si tratta, per chi non lo conoscesse, del sevizio utile per l'iscrizione alle Graduatorie Provinciali supplenze per l'anno accademico 2020/2021 partite lo scorso 22 luglio. Molti aspiranti docenti non possono procedere dunque all'inoltro della loro richiesta possibile solo per pochi giorni ancora, ossia fino al 6 agosto. Come già detto, i più seri problemi alla piattaforma Istanze Online hanno fatto apparizione nelle scorse ore, in particolare dalla prima mattinata. Il messaggio visualizzato dopo l'accesso con i dati del proprio profilo è ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : Il sito #IstanzeOnline non funziona oggi 28 luglio: problemi invio domanda supplenze - fisco24_info : Gualtieri, in dl agosto terremoto e pertinenze spiagge: Risposto a istanze Parlamento, spero ci siano altri spazi - Fra_nya : DUE ORE SU ISTANZE ONLINE E QUELLO MI BUTTA FUORI DAL SITO OTTOCENTO VOLTE - meth_deni : @giudiiiiiiiii @GianricoCarof sconosciuti al fisco quindi che significa? questo è il sito dell'Agenzia delle Entrat… - ELSIfante : @_maybeanna04 Questo è per chi pensa che nella vita non ci siano certezze. Il crash del sito di istanze online è una di queste -