«Il decreto semplificazioni è un attacco alle bonifiche, all’acqua e all’ambiente» (Di martedì 28 luglio 2020) È un disastro il «decreto semplificazioni» approvato giorni fa dal governo e ora approdato in Senato. Anzi è l’anticamera delle «devastazioni». Così lo definiscono 160 movimenti, organizzazioni nazionali e comitati interregionali, da nord a sud dello Stivale – da Trentino, Friuli, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna – e bollano e stigmatizzano il provvedimento, Inviano anche un corposo dossier ai parlamentari, suggerendo una sfilza di modifiche da introdurre per migliorare … Continua L'articolo «Il decreto semplificazioni è un attacco alle bonifiche, all’acqua e ... Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : decreto semplificazioni Decreto Semplificazioni: modifiche al procedimento amministrativo Ipsoa Uscita dal porto, Confartigianato rivendica la velocizzazione delle opere, a partire da via Mattei

3' di lettura Ancona 28/07/2020 - Molto positivo il lavoro del Sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, afferma Marco Pierpaoli Segretario Generale di Confartigianato An-Pu che ha riunito il tavolo per l ...

Un decreto per il via libera al 5G, i sindaci bolognesi studiano le contromosse

Qualcuno si dice arrabbiato «perché quando ci sono in gioco grandi interessi noi sindaci veniamo sempre scavalcati», altri come la prima cittadina di San Lazzaro, Isabella Conti, che a ottobre con la ...

