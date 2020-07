Google, lo smart working volontario può continuare fino a giugno 2021 (Di martedì 28 luglio 2020) Google estende il lavoro in smart working fino al 30 giugno 2021 «come opzione di lavoro volontario per tutti quei ruoli che non hanno necessità di essere presenti in ufficio». Lo ha annunciato il Ceo Sundar Pichai in un memo interno ai dipendenti che avranno la possibilità di proseguire il lavoro a distanza per un altro anno se occupati in ruoli che non richiedono la loro presenza in ufficio. Si tratta di un'opzione volontaria, il che significa che si può anche scegliere di tornare sul posto di lavoro. Al di là dell'opzione individuale, in base alla quale si può decidere di tornare alla socialità e comunicazione diretta dell'ufficio, Mountain View sta programmando la stagione nel mentre l'epidemia negli Usa è ... Leggi su gqitalia

