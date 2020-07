Conte in diretta dal Senato: “Occorre prorogare lo stato di emergenza, ne va della salute dei cittadini”” (Di martedì 28 luglio 2020) Le dichiarazioni di Giuseppe Conte a Palazzo Madama: “La pandemia si è ridimensionata ma non è esaurita, occorre quindi prorogare effetti delle misure necessarie” Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Madama per prorogare lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza per l’emergenza sanitaria dovrebbe infatti concludersi il 31 luglio, ma la curva epidemiologica spaventa ancora esecutivo e scienziati. “prorogare stato di emergenza lo ribadisco – dichiara Conte- . Con questa decisione perseguiamo l’obiettivo di garantire continuità operativa alle strutture che si impegnano per il ... Leggi su zon

