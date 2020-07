Carabinieri, l’accusa del Colonnello Ultimo: “Una casta di pochi generali tiene in pugno l’Arma” (Di martedì 28 luglio 2020) Oggi l’Arma dei Carabinieri è sotto il mirino della Procura. Negli ultimi mesi sono emerse svariate inchieste giudiziarie contro di loro, un esempio è la notizia sconvolgente del sequestro della caserma di Piacenza, un’azione mai avvenuta prima nella storia italiana. E per il Colonnello Sergio De Caprio, più conosciuto come Ultimo, il motivo è solamente uno: “Una casta di pochi generali, scollegata dalla realtà, tiene in pugno l’Arma”. >>Leggi anche: Carabinieri arrestati a Piacenza, trans confessa: «In caserma botte e festini pippando cocaina» Carabinieri, l’accusa del Capitano Ultimo Il Capitano ... Leggi su urbanpost

