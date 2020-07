Brescia, Lopez: “I giocatori onorino e rispettino la maglia” (Di martedì 28 luglio 2020) Vigilia di match per Brescia e Lazio che mercoledì alle 19.30 si affronteranno all'Olimpico. Le rondinelle sono già in Serie B mentre i biancocelesti sono a caccia di punti per tenere il passo di Inter e Atalanta.LE PAROLE DI Lopezcaption id="attachment 997215" align="alignnone" width="300" Diego Lopez (getty images)/captionQueste le parole di Diego Lopez in conferenza stampa: "Bisogna finire al meglio questo campionato. Le scelte le faremo in base a chi abbiamo e per mettere nelle giuste condizioni i giocatori che ci sono. Il 4-3-1-2 piace alla società e piace a me, ma in questo momento diventa difficile attuarlo. Domani giocheremo contro una squadra forte, cercheremo di far bene. Pochi stimoli? Parlare di mancanza di stimoli non è corretto. Chi veste questa maglia deve ... Leggi su itasportpress

