Banfield, Osvaldo verso l’addio: non partecipa agli allenamenti via Zoom organizzati dal club (Di martedì 28 luglio 2020) Sembra ormai sul punto di volgere al termine l’avventura di Pablo Daniel Osvaldo al Banfield. L’attaccante nativo di Lanùs non sta infatti partecipando agli allenamenti organizzati dal club via Zoom, in attesa che si possa ritornare in campo, e la società ha comunicato che non farà parte della rosa per la stagione. “Con lui c’è sempre stato un dialogo, ma è difficile che possa restare a queste condizioni. Ha detto all’allenatore di avere bisogno di tempo” ha spiegato il vicepresidente del club Oscar Tucker a Info Region. Il contratto di Osvaldo scadrà nel mese di dicembre. Leggi su sportface

