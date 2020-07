Andrea Bocelli dice di essere stato frainteso su COVID-19 (davvero?) (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli, ospite alla Milanesiana con il filosofo francese Bernard-Henri Lévy, ha sostenuto di essere stato frainteso in Senato nel suo intervento della mattina precedente: “Evidentemente succedono cose strane in questo paese. Oggi ho fatto un breve intervento al Senato e in seguito a questo intervento sono stato accusato di essere un negazionista. Che strano. Mi sono speso fin dal primo giorno per aiutare chi era in difficoltà con il virus, con la fondazione che porta il mio nome ho cercato di recuperare quello che serviva, sono venuto qui a Milano per fare una preghiera per tutti e per dimostrare che la paura è l’unica cosa di cui aver paura. Dev’essere su questo che sono stato ... Leggi su nextquotidiano

IlContiAndrea : Che poi pure #Bocelli ha avuto il #Covid_19 così come la sua famiglia e ha pure dichiarato a maggio (non otto mesi… - SirDistruggere : Mi state dicendo che ora possiamo riesumare serenamente tutto l'humor nero su Andrea Bocelli senza le critiche del politically correct? - AndreaBocelli : Andrea Bocelli singing 'Parlami d'Amore Mariù' at Teatro del Silenzio. - zangaridelbalzo : RT @CBugliano: ?? RITIRATA LA CITTADINANZA ONORARIA AD ANDREA #BOCELLI Ecco la dichiarazione ufficiale del nostro illuminato sindaco dott.… - Darko41393632 : RT @emmepica: Secondo voi @stanzaselvaggia ha fatto una battuta “choc” su #Bocelli dicendo che “non c’è bisogno di conoscere un cieco per c… -