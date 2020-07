ALEXIS MAC ALLISTER: UN MAGO PER BUENOS AIRES (Di martedì 28 luglio 2020) L’Argentina, è da sempre la terra del calcio per eccellenza. Tanti sono i campioni che hanno mosso i primi passi nella terra del dios, e ALEXIS Mac ALLISTER forse un campione ancora non lo è, ma ha tutto il tempo per diventarlo. Classe 1998 e i primi calci al pallone con la maglia degli Argentinos Juniors. Mac ALLISTER, non è certo il primo della sua famiglia a voler fare il calciatore: il padre è stato un discreto difensore, mentre i due fratelli giocano in argentina. Dopo 56 presenza ed 8 gol con i Bichos Colorados, ALEXIS attrae su di sé le attenzioni dell’Europa: il Brighton e Hove Albion se lo aggiudica per 7 milioni. Nel 2019 Scaloni lo convoca anche per la prima volta in Nazionale, un sogno per tutti gli argentini. Arriva poi l’offerta del Boca Juniors e ... Leggi su alfredopedulla

