The Medium in un inquietante video gameplay. Esclusiva Xbox Series X? Il gioco uscirà su PS5 (Di lunedì 27 luglio 2020) The Medium, il gioco horror psicologico in sviluppo presso Bloober Team, ha recentemente aperto i suoi preordini dopo l'ultimo trailer presentato all'evento di Microsoft dedicato a Xbox Series X.Ora, però, è arrivato finalmente il momento di vedere il primo video gameplay dell'atteso gioco.Nel nuovo gameplay di The Medium gli spettatori vedono come i giocatori possono controllare Marianne, un Medium perseguitato dalle visioni che vive in due mondi diversi contemporaneamente. Il filmato è accompagnato dal commento del Lead Game Designer, Wojciech Piejko. Possiamo vedere il movimento di Marianne attraverso entrambi i mondi che sarà controllato da un singolo stick analogico. Vediamo anche ... Leggi su eurogamer

