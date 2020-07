Sophia Loren, ecco chi sono i suoi due figli (e le sue nuore straniere) (Di lunedì 27 luglio 2020) Il cinema italiano non sarebbe stato lo stesso senza la mitica Sophia Loren, interprete di grande talento dall’avvenenza e dal fascino intramontabili. Anche una diva come lei, fin da giovane, sognava di diventare madre ma ci sono voluti molti sacrifici prima che quel desiderio diventasse realtà. L’inimitabile attrice ha svelato durante un’intervista di aver subito due drammatici e dolorosi aborti, tra i 29 e i 33 anni. Un medico, dopo la seconda interruzione di gravidanza, le aveva addirittura suggerito di abbandonare ogni speranza, ma lei sentiva di dover perseverare ancora. “Il desiderio di avere figli era diventato un’ossessione. Diventavo amica dei bambini che recitavano con me e rimanevo in contatto con loro (…) Quella prima notte a Milano, accusai un dolore terribile. ... Leggi su tuttivip

CamilloBenso19 : Ieri sera faccio zapping e mi becco sofia loren in tv con una croce rovesciata come collanina. La vedete anche voi… - carmelaannunzi4 : RT @Raiofficialnews: “Avere fiducia in te stessa può farti realizzare i tuoi sogni: questo è il credo di Sophia Loren”. Raffaella Carrà inc… - Stitch_Chia : RT @GiusCandela: Raffaella Carrà e Sophia Loren insieme. Due donne che hanno fatto la storia. Pensate tra vent'anni al posto loro due nomi… - fragiletulip : RT @CABRERA78s: mamma mia raga sophia loren e marcello mastroianni INSIEME vi giuro questo fatto che non si sono amati e sposati io la vivo… - sea_melinda : Sophia Loren - Arrivederci #SophiaSunday -