Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, oltre 40 tunisini arrivati su diversi barchini (Di lunedì 27 luglio 2020) Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - ancora sbarchi a Lampedusa dove sono arrivati una quarantina di tunisini a bordo di tre diverse piccole imbarcazioni. L'ultimo sbarco è di 19 tunisini, fra cui dei minorenni, rintracciati dalla Guardia di finanza nei pressi dell'isolotto di Lampione. Poco prima altre due barche con a bordo più di venti tunisini sono arrivate direttamente al molo Madonnina di Lampedusa. Sono stati tutti accompagnati all'hotspot. Leggi su liberoquotidiano

