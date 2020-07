Meteo: sì, è in arrivo il caldo africano (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo un giugno con temperature sotto la media del periodo 1981-2010 e un luglio decisamente mite, è ora di prepararsi all’ondata di caldo africano che, quest’anno, ha tardato ad arrivare, ma che è alle porte. Quest’ultima settimana del mese, secondo gli esperti, sarà caratterizzata da picchi di caldo intenso, accompagnati dall’afa, che arriveranno addirittura a sfiorare i 40 gradi. Lo spiegano i meteorologi di iconameteo.it: «Sarà caratterizzata da un clima pienamente estivo, con sole e caldo in decisa intensificazione a causa dell’espansione nel Mediterraneo e nell’Europa meridionale dell’anticiclone nord-africano, che trascinerà una massa d’aria rovente di origine sahariana». Leggi su vanityfair

