Mercato Juventus, Danilo verso l’addio: il piano di Paratici per le fasce (Di lunedì 27 luglio 2020) Mercato Juventus – Scudetto fatto di alti e bassi. Tanti giocatori si sono esaltati in questa stagione (Ronaldo, Dybala, De Ligt e Rabiot nel post lockdown). Ma tanti altri hanno deluso (Rugani, Bernardeschi e Danilo su tutti). Danilo ha deluso le aspettative e salvo improvvisi colpi di scena potrebbe essere ceduto a fine stagione. La dirigenza bianconera per lui valuta offerte intorno ai 15 milioni di euro. Mercato Juventus, Danilo sul Mercato Una delle note dolenti in casa Juventus di questa stagione risponde al nome di Danilo. Il terzino brasiliano ha deluso le aspettative, non riuscendo quasi mai ad incidere. E dire che la sua avventura in bianconero era iniziata nel migliore dei modi, con il ... Leggi su juvedipendenza

Mercato Juve – Attenzione al ritorno di fiamma per un grande obiettivo di calciomercato di Paratici: incontro previsto nei prossimi giorni ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – Con il nono scudetto con ...

Incontro a Montecarlo tra la dirigenza del Milan e il procuratore di Mino Raiola. Quello che all'epoca di Fassone e Mirabelli sembrava il nemico pubblico numero 1 dei rossoneri, oggi è tornato ad esse ...

