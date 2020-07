L’ultima emozionante traversata di John Lewis del ponte di Selma – video (Di lunedì 27 luglio 2020) John Lewis, domenica 26 luglio, ha attraversato in una bara per l’ultima volta l’Edmund Pettus Bridge a Selma, in Alabama. Nato nella contea di Pike, l’attivista afroamericano è morto il 17 luglio all’età di ottant’anni, diversi mesi dopo aver annunciato di avere un cancro al pancreas. Il ponte è diventato un simbolo nella lotta per la giustizia razziale, da quando centinaia di persone insieme a Lewis furono assalite 55 anni fa nella celebre marcia passata alla storia con il nome di Bloody Sunday. Da quando il carro ha iniziato ad attraversare il ponte, i membri della folla – accorsi numerosi per l’ultimo saluto all’icona dei diritti civili – hanno lanciato petali alla bara e urlato «Grazie ... Leggi su open.online

