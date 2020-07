Lozano è un calciatore da Napoli? In casa azzurra è scoppiato un piccolo "caso" (Di lunedì 27 luglio 2020) Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, ha fortemente voluto in azzurro Hirving Lozano. Aurelio De Laurentiis, per accontentarlo, ha investito una cifra pari a quasi 50 milioni di euro, commissioni incluse. L'esterno ha raramente fatto la differenza. Schierato spesso da prima punta dal coach di Reggiolo ha fatto fatica a mostrare il suo talento. Il Napoli ora dovrà valutare bene il suo futuro: cederlo rischiando una pesante minusvalenza oppure tentare di rivalutarlo? Questo è il dubbio che... Leggi su 90min

Dalla Juventus campione d'Italia per il nono anno consecutivo al Milan e al Napoli, il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti parla a tutto campo nell'intervista ...

Rivoluzione contro l'Inter: pronti 8 cambi tra problemi fisici e squalifiche

Saranno forse otto i cambi di formazione in vista della partita di domani contro l'Inter. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che si scaldano Meret, Mario Rui, Maksimovic, Allan, Dem ...

