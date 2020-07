L’orso M49 è scappato (di nuovo) (Di lunedì 27 luglio 2020) L’orso M49 è scappato di nuovo. L’animale si trovava nell’area faunistica di Casteller. TRENTO – L’orso M49 è scappata di nuovo. L’animale era stato catturato a Trento. Le condizioni dell’animale erano buone e gli uomini del Corpo Forestale che lo avevano portato nell’area faunistica di Casteller dove era scappato già lo scorso luglio. Ed erano state rafforzate le misure di sicurezza per evitare un nuovo tentativo di fuga. L’orso M49 è scappato da Casteller L’orso è tornato alla ribalta nella giornata del 27 luglio, quando le autorità hanno registrato una nuova fuga di M49, che ha lasciato la riserva di Casteller. L’orso ha scavalcato la recinzione nottetempo ed è ... Leggi su newsmondo

SergioCosta_min : L'orso #Papillon è fuggito per la seconda volta. Questa volta è con il radiocollare e quindi facilmente monitorabil… - fattoquotidiano : L’orso M49 evade di nuovo: Papillon fugge per la seconda volta dal suo recinto in Trentino - HuffPostItalia : L'orso M49 fugge di nuovo. È scappato dal recinto - Penelope19152 : RT @SergioCosta_min: L'orso #Papillon è fuggito per la seconda volta. Questa volta è con il radiocollare e quindi facilmente monitorabile.… - alehuber : L'orso M49 è fuggito di nuovo dal recinto di Casteller -

Ultime Notizie dalla rete : L’orso M49 Il padre del programma di ripopolamento: “Vi racconto l’orsa JJ4. È buona e va perdonata” La Repubblica