Inchiesta camici Lombardia, Fontana: 'Polemiche sterili e lesive' (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo l'Inchiesta della Procura di Milano sulla fornitura di camici alla Regione, nella quale è indagato per frode in pubbliche forniture, il governatore lombardo, Attilio Fontana, parlando in ... Leggi su tgcom24.mediaset

MassimGiannini : Sia perdonato il moralismo, e a prescindere dall’inchiesta penale sui camici: ma un presidente di #RegioneLombardia… - EleonoraEvi : La disastrosa gestione durante emergenza Covid, poi l'iscrizione nel registro degli indagati per l'inchiesta sulla… - EleonoraEvi : Il Governatore #Fontana è ufficialmente iscritto nel registro degli indagati per l'inchiesta sulla fornitura di… - tizianacairati : RT @eziomauro: Litigi, amori, business: la Dynasty di provincia dietro quei camici bianchi dell'inchiesta Fontana - patriziafloris6 : RT @pieroomega: E anche oggi...#ArrestanoLoro #CapitanCazzaro si lamenta della magistratura ad orologeria senza conoscere gli atti dell'in… -