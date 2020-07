Figc, Gravina preoccupato: “Protocollo inapplicabile per la prossima stagione” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il calcio italiano si avvicina alla conclusione della stagione 2019/20. Un risultato impensabile qualche mese fa. Il presidente della Figc Gabriele Gravina commenta la situazione a "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento: "Lo scudetto è sempre un titolo di merito. In un momento così complicato, non solo per lo sport italiano ma per tutto il nostro paese a causa di questo virus, arrivare a questa conclusione credo sia un risultato straordinario. Per il campionato ma soprattutto per chi ha vinto il campionato. La mia mente e il mio cuore sono già al di là di questo campionato. Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione: le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. ... Leggi su itasportpress

