Egitto, Zaki resta in carcere: prolungata di 45 giorni la custodia cautelare (Di lunedì 27 luglio 2020) Lo studente egiziano dell'Università di Bologna è da oltre cinque mesi detenuto nel paese per propaganda sovversiva Leggi su lastampa

gennaromigliore : Prolungata di altri 45 giorni la custodia cautelare in Egitto di Patrick Zaki. È finito il tempo di incrociare le d… - Agenzia_Ansa : #Zaki, prolungata di 45 giorni la custodia cautelare. Lo studente egiziano dell'Università di #Bologna è da oltre c… - marcodimaio : #Egitto prolunga ancora di altri 45 giorni la prigionia di Zaki. Una situazione intollerabile, chiediamo che si agi… - OssRepressione : Egitto: Patrick Zaki, detenzione estesa di altri 45 giorni - drssranknfurter : RT @catlatorre: Altri 45 giorni di detenzione per Patrick #Zaki. L'ennesimo affronto dell'Egitto nei confronti della giustizia di un ragazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto Zaki

Per la prima volta dal suo fermo quattro mesi fa, il 7 marzo scorso lo studente egiziano Patrick Zaki che studia all’università di Bologna, ha potuto prendere parte a una udienza in tribunale. Come si ...Le autorità egiziane hanno deciso di rinnovare per altri 45 giorni la detenzione preventiva di Patrick Zaki, lo studente e attivista egiziano dell'Università di Bologna, arrestato al suo ritorno al Ca ...